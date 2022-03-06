Ми перевели економіку країни на військові рейки, – Резніков
Джерело:фейсбук Олексія Резнікова
За один день звичайне життя українців змінилося. Величезна кількість людей не можуть продовжувати працювати на своїх звичних робочих місцях.
Але українська економіка продовжує працювати – її перевели на військові рейки. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
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Заводи та фабрики продовжують працювати
- вони виконують військове замовлення;
- ремонтують техніку;
- перетворюють військові трофеї на зброю.
Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись – знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди,
– закликав міністр.
Міністр закликав українців, які переїхали у більш безпечні місця, знайти роботу, щоб бути корисним у боротьбі проти окупантів. Адже окрім військового фронту, у нас є волонтерський, інформаційний тощо.