Ми перевели економіку країни на військові рейки, – Резніков

6 березня 2022 , 11:12
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Джерело:

фейсбук Олексія Резнікова

За один день звичайне життя українців змінилося. Величезна кількість людей не можуть продовжувати працювати на своїх звичних робочих місцях.

Але українська економіка продовжує працювати – її перевели на військові рейки. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Заводи та фабрики продовжують працювати

  • вони виконують військове замовлення;
  • ремонтують техніку;
  • перетворюють військові трофеї на зброю.

Щоб боротись країна повинна працювати, кожен на своєму місці. Якщо ви вимушені були евакуюватись – знайдіть роботу на новому місці – ваша допомога потрібна всюди,
– закликав міністр.

Міністр закликав українців, які переїхали у більш безпечні місця, знайти роботу, щоб бути корисним у боротьбі проти окупантів. Адже окрім військового фронту, у нас є волонтерський, інформаційний тощо.

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Автор: Юлія Поскробок