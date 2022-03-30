Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, митної і податкової політики Данило Гетманцев.

До теми Ми не повинні сподіватися, що Захід все зробить за нас, – Гетманцев

Політик запевнив, що майбутня відбудова економіки – це перш за все щоденна системна праця кожного українця на своєму місці.

Якщо хтось розраховує на те, що нам дадуть гроші, і ми скасуємо податки, і за рахунок донорів будемо виплачувати величезні зарплати, пенсії і побудуємо країні сад, то ця людина – ідіот. Не треба вірити в казки,

– сказав Гетманцев.

При цьому нардеп зазначив, що Україна і справді отримає дуже велику допомогу від міжнародних партнерів. І це буде історичний шанс стати заможною країною. Чи скористаємося ми ним – залежатиме від нашої щоденної і важкої праці.

"План Маршалла-2"

Гетманцев провів аналогію майбутньої допомоги Заходу з планом Маршала після Другої світової війни. Тоді країнам виплатили за сьогоднішніми мірками 150 мільярдів доларів. Здебільшого гроші отримали Велика Британія, Франція та ФРН. Очевидно, що цих грошей було недостатньо, і кожна з країн докладала власних зусиль для відбудови.

Нагадаємо, що за урядовою оцінкою, прямі та непрямі збитки від російської агресії вже сягнули понад 1 трильйона доларів.

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