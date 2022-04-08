Ми нічого зараз не будуємо, – Шмигаль про видатки бюджету в умовах війни

Український уряд фактично зробив секвестр бюджету в умовах війни. Україна відмовилася від всіх капітальних видатків.

Про це в ефірі телемарафону сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Ми можемо лише ремонтувати пошкоджені речі, але нічого зараз не будуємо. Не робимо ніяких капітальних закупок. Зупинили абсолютно все, що стосується капітальних видатків,

– заявив Шмигаль.

Крім того, уряд скоротив поточні видатки на 10%. Це дозволило наповнити резервний фонд на 73 мільярди гривень, який використовують для фінансування потреб армії.

Пенсії і зарплати виплачують

Окрім військових витрат, уряд надалі фінансує соціальні та гуманітарні потреби. Так, Україна виконує свої зобов'язання та виплачує зарплати, пенсії, соцвиплати тощо. В залежності від того, як виконуватиметься бюджет у квітні, уряд вирішить, чи скорочувати бюджетні витрати надалі, втому числі й обов'язкові платежі.

"Думаю, в другій половині квітня ми вже будемо бачити тенденцію і спільно з міністром фінансів, міністром економіки ці речі будемо комунікувати з суспільством", – запевнив Шмигаль.

Нагадаємо, що кожного дня український бюджет втрачає 2 мільярди гривень через війну. А за оцінкою уряду, втрати України від війни перевищать 1 трильйон доларів.

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