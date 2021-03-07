Ми недостатньо робимо, щоб в Україні піти шляхом Бальцеровича, – Гетманцев
Данило Гетманцев заявив, що без прийняття непопулярних, але дуже потрібних рішень, в України немає майбутнього. Народний депутат вважає, що політики недостатньо роблять для того, аби піти шляхом Лєшека Бальцеровича – автора економічних реформ у Польщі.
Джерело:"Главком"
Глава фінансового комітету Верховної Ради наголосив, що тепер Бальцерович – національний герой у Польщі.
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Україні потрібні непопулярні рішення
Ми вкрай недостатньо робимо для того, щоб піти шляхом Бальцеровича, але без прийняття непопулярних, але дуже потрібних рішень, у нашої країни майбутнього нема,
– заявив Гетманцев.
За його словами, Україна "втратила, що могла" і опинилася у певній пастці.
"Бо перебуваючи в тіні й сплачуючи такі зарплати вчителям, що вони йдуть на базар або їдуть у Польщу, ми продовжуємо дискусію, чи треба фіскалізувати, чи треба приймати антиофшорний закон, бо начебто можна загнобити бізнес", – додав нардеп.
Гетманцев вважає, що останні 30 років українські політики ставлять перед собою корисливі завдання, натомість не чіпають теми, які є непопулярними.
Що відомо про Лєшека Бальцеровича?Він – польський економіст і політик, організатор та ідейний натхненник польських економічних реформ, які називають "шоковою терапією". Ці реформи дозволили перетворити Польщу перетворення на країну з ринковою економікою.
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