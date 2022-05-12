Міністр економіки зазначив, що цього буде достатньо для літнього періоду, але на перспективу країна повинна подолати повністю залежність від блакитного палива агресора. Про це віцеканцлер повідомив під час спільної пресконференції з Дмитром Кулебою 12 травня.

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Я відчуваю, що наразі ми не спроможні повністю відмовитися від російського газу на осінь,

– сказав Роберт Габек.

"Тих 40%, що ми маємо, теж не вистарчить, але ми працюємо над посиленням нашої економіки. Над іншими джерелами й ми схвалили рішення про нафтове ембарго", – пояснив міністр.

Віцеканцлер додав: "Газ ще нам буде потрібний. Через декілька місяців ми зробимо все необхідне в інфраструктурному плані, аби запровадити це ембарго (на російський газ – 24 канал)".

Кулеба подякував Габеку

Дмитро Кулеба підкреслив, що Роберт Габек – це справжній друг України.

Запевнив мене: Німеччина не покине Україну в нашій боротьбі з російською агресією. Вдячний йому за підтримку ембарго на російську нафту,

– розповів глава МЗС.

"Ми обговорили шляхи подолання паливної кризи в Україні", – зауважив він.

Подолання енергозалежності від Росії

Bloomberg із посиланням на власні джерела пише, що Євросоюз планує витратити орієнтовно 195 мільярдів євро для подолання енергозалежності від Росії.

Основна частина дій має реалізовуватися до 2027 року. Проте, є значно амбітні частини, які передбачають роботу на перспективу й після закінчення 5-річного терміну.

Велику частину зусиль і ресурсів ЄС хочуть спрямувати на те, щоб активніше використовувати відновлювані джерела енергії. Окрім цього планують:

нарощувати енергозбереження;

диверсифікувати джерела імпорту енергоресурсів;

збільшувати інвестиції.

Ймовірно, саме це дозволить замістити постачання вугілля, нафти та природного газу з Росії.

Зверніть увагу! Будь-які дії такого типу будуть неуспішними, якщо не мати хорошої логістики для транспортування ресурсів. Тому також частину з цих 195 мільярдів євро хочуть інвестувати у розвиток інфраструктури.