Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансової, митної і податкової політики Данило Гетманцев.

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Нам треба усвідомити, що післявоєнна відбудова, це наше власне завдання і наша проблема. Ми не повинні сподіватися, що Захід це зробить все за нас і повністю все профінансує,

– заявив Гетманцев.

Українці повинні побудувати нову економіку після війни. Замість сировинних галузей необхідно переорієнтуватися перш за все на високотехнологічні. В цьому, зокрема, повинна допомогти податкова політика.

Податкова політика після війни

залучення великих іноземних стратегічних інвесторів в економіку України;

розвиток великих підприємств на території нашої держави;

відновлення інфраструктури держави за рахунок залучених коштів.

Гетманцев наголошує, що податкова політика повинна бути збалансованою, щоб не було, коли великий бізнес сплачує малі податки, а пенсіонери отримують 100 доларів.

Нагадаємо, що українцям знизили та скасували деякі податки на час війни. Все, аби бізнес працював, а люди отримували зарплати. Адже економічна стабільність в країні – це теж вкрай важливий фактор для нашої перемоги.

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