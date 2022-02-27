Ми наполягаємо на повному ембарго на російську нафту і газ, – МЗС

Боротьба на дипломатичному фронті продовжується. Україна наполягає на повному ембарго на російські нафту та газ.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він продовжує закликати світ вводити більш жорсткі санкції та діяти рішуче і без зволікань.

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Купувати їх (нафту і газ – 24 канал) тепер означає платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей,

– написав міністр.

Кулеба додав, що вітає перші рішучі кроки низки європейських держав у цьому відношенні.

Нагадаємо, що Україна кілька днів відчайдушно закликала світ відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Врешті довелося переконати останніх противників – Угорщину та Німеччину. Тепер західні партнери готуються до цього рішення. Щоправда, спочатку відрізати від SWIFT можуть не всю Росію, а окремі банки та компанії. Детальніше про наслідки відключення Росії від SWIFT читайте у нашому матеріалі.

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