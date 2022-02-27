Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він продовжує закликати світ вводити більш жорсткі санкції та діяти рішуче і без зволікань.

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Купувати їх (нафту і газ – 24 канал) тепер означає платити за вбивство українських чоловіків, жінок і дітей,

– написав міністр.

Кулеба додав, що вітає перші рішучі кроки низки європейських держав у цьому відношенні.

Нагадаємо, що Україна кілька днів відчайдушно закликала світ відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Врешті довелося переконати останніх противників – Угорщину та Німеччину. Тепер західні партнери готуються до цього рішення. Щоправда, спочатку відрізати від SWIFT можуть не всю Росію, а окремі банки та компанії. Детальніше про наслідки відключення Росії від SWIFT читайте у нашому матеріалі.

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