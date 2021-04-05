Ми бачимо певний прогрес, – Марченко про співпрацю з МВФ

У Міністерстві фінансів вбачають прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Крім того переконані, що сторони наближаються до порозуміння.

Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, рішення Конституційного Суду відкинули Україну до зобов’язань за попередніми програмами, які, власне, і є основними перепонами у співпраці з МВФ.

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Що думає Марченко про перемовини з МВФ

Водночас нові зобов'язання, за словами Марченка, не є перепонами. Крім того, на перемовини з МВФ міністр дивиться оптимістично.

Ми бачимо певний прогрес, останнім часом він досить успішний,

– сказав Марченко.

Крім того, очільник Мінфіну зазначив, останній дзвінок прем'єр-міністра свідчить про те, що влада наближається до порозуміння щодо деяких питань.

Марченко додав, що сценарій співпраці з МВФ для Мінфіну є основним. Інші сценарії, за його словами, є небажаними, бо мають відповідні наслідки.

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