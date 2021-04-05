Ми бачимо певний прогрес, – Марченко про співпрацю з МВФ
У Міністерстві фінансів вбачають прогрес у перемовинах з Міжнародним валютним фондом. Крім того переконані, що сторони наближаються до порозуміння.
Джерело:"Інтер"
Міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, рішення Конституційного Суду відкинули Україну до зобов’язань за попередніми програмами, які, власне, і є основними перепонами у співпраці з МВФ.
До речі Україні вже некомфортно без грошей МВФ, – Марченко
Що думає Марченко про перемовини з МВФ
Водночас нові зобов'язання, за словами Марченка, не є перепонами. Крім того, на перемовини з МВФ міністр дивиться оптимістично.
Ми бачимо певний прогрес, останнім часом він досить успішний,
– сказав Марченко.
Крім того, очільник Мінфіну зазначив, останній дзвінок прем'єр-міністра свідчить про те, що влада наближається до порозуміння щодо деяких питань.
Марченко додав, що сценарій співпраці з МВФ для Мінфіну є основним. Інші сценарії, за його словами, є небажаними, бо мають відповідні наслідки.
Співпраця України з МВФ: що треба знати
- У червні 2020 року Фонд затвердив 18-місячну програму stand-by для України, тобто допомогу у розмірі 5 мільярдів доларів. Влітку 2020 року Україна вже отримала 2 мільярди.
- Протягом 2020 року мали надійти ще 2 транші – 700 мільйонів доларів, однак грошей держава досі не отримала.
- Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Проте наразі програма стоїть на паузі. Україна має виконати усі умови.
- Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман не береться прогнозувати, коли держава отримає наступний транш.
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