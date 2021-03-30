Глава представництва Міжнародного валютного фонду в Україні Йоста Люнгман не може спрогнозувати, коли держава отримає наступний транш. Все залежить від прогресу у вирішенні певних питань.

Люнгман зазначив, що потрібен прогрес у виконанні умов і зобов’язань, визначені в програмі. Також слід вирішити проблеми, які з’явилися пізніше. До теми Переговори продовжаться, – МВФ про умови для нового траншу Україні Про які проблеми говорив Люгман За його словами, важливо зберегти проведені Нацбанком реформи та прогрес в зміцненні НБУ. Потрібно захистити його від зайвого зовнішнього тиску.

Також повинен бути чіткий план скорочення фіскального дефіциту, відмови від контролю над цінами на газ. Так, політик наголосив, що завжди існуватиме частина людей, які не зможуть покрити повну вартість газу. Однак для цього є програма субсидій, яку підтримує МВФ.

Люгман закликав вирішити питання довгострокової моделі на ринку електроенергетики. Він стверджує, що фінансові дисбаланси ринку викликають занепокоєння. За словами чиновника, існує потреба додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектора.

Крім того, представник МВФ акцентував на дотриманні принципу доброчесності антикорупційних органів і судової системи. Співпраця з МВФ: чому Україна не отримала транш МВФ у червні 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України. Держава мала отримати 5 мільярдів доларів. Влітку 2020 року країна отримала 2 мільярди.

Минулого року мали виділити ще 2 транші – 700 мільйонів доларів, але цього досі не відбулось.

Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні. Проте наразі програма стоїть на паузі, допоки Україна не виконає умови.