Загалом, якщо взяти до уваги усі тарифи в щомісячній платіжці, то рахунок за споживання води буде не найбільшим. Проте, навіщо витрачати більше там де є можливість заощадити та попіклуватись про навколишнє середовище.

Встановіть лічильник

Найперше та найголовніше, що варто зробити на шляху до економії на водопостачанні та заощадливому способі життя – встановити індивідуальний лічильник. Адже у більшості будинків встановлений загальнобудинковий лічильник. Згідно з яким показники розбивають між усіма квартирами в яких не встановлено індивідуального лічильника, в результаті чого ви змушені платити більше через чиєсь марнотратство.

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Різні лічильники

Проте, одного індивідуального лічильника може бути замало, щоб розпочати свій шлях до зменшення комунальних платіжок. Тому варто встановити окремий лічильник на гарячу та холодну воду, оскільки ціна за різну температуру води відмінна. Вода, що має температуру нижче 40 градусів за Цельсієм вважається холодною та нараховується згідно з тарифом на холодну воду. Саме тому є сенс встановлювати не просто загальний індивідуальний лічильник на ваше житло, а персональний на кожну температуру води.

Випрацюйте корисну звичку

Така звичка, як: щільно закривати кран, не лити дарма воду під час щоденних доглядових ритуалів, не мити овочі та фрукти під великим струменем води, тощо здатна корисно впливати не лише на ваш гаманець, але й зберегти ресурси планети.

Проте, щоб не бути голослівним пропонуємо звернутись до статистики від НКРЕКП.

Капає з крана – 24 літри в добу, 720 на місяць

Тече з крана – 144 літри в добу, 4 000 на місяць

Тож якщо взяти до уваги всі цифри, погодьтесь, що за рік цілком реально заощадити чималу суму грошей.

Встановіть розпилювач води

Встановіть на всі крани вдома економні насадки-розпилювачі, завдяки яким ви будете використовувати менше води під час миття посуду, або приймаючи душ. До прикладу, якщо за допомогою душової насадки ви можете заповнити посудину об’ємом до 5 літрів десь за 25 секунд, то буде набагато заощадливіше встановити насадку з меншими отворами, що дозволить економити до 50% води.

Надавайте перевагу душу замість ванни

Якщо бажаєте, аби сума у щомісячній платіжці зменшилась, то варто надавати перевагу прийманню душу замість ванни. Адже, якщо приймати душ близько 5 хвилин, то людина в середньому витратить до 100 літрів води. Проте під час приймання ванни вам доведеться витратити близько 200 літрів води, що в рази більше.

Сантехніка

Ще одним методом заощадження може бути заощадлива сантехніка, або ж підтримання справного стану вже наявною. Так, до прикладу, можна придбати унітаз з двома режимами зливу (повним та економним), завдяки чому вийде зекономити близько 15 літрів води вдень для типової сім'ї на три особи.

Також, якщо ваша сантехніка не справна, то ви щоденно будете марно витрачати воду за яку потім доведеться сплатити по рахунках.

Важливо. НКРЕКП заважує на своєму сайті, що якщо українець не може усунути причину втрат води самостійно, то може викликати слюсаря ЖЕКу, якому не буде зобов'язаний платити за ремонт по усуненню витоків. Оскільки, вартість роботи й матеріалів для ремонту входить в суму вже сплачених нами комунальних платежів. Та зазначає, що подавати заявки на ремонт і скарги можна в письмовому вигляді. У випадку, якщо витік не ліквідовано у той же день, ЖЕК зобов’язаний компенсувати споживачам збитки (витрати води, ремонт квартири, у разі, якщо була заподіяна така шкода).

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