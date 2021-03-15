Метінвест відмовився від "податкових канікул" та сплатив 22,1 мільярда податків за 2020 рік

У складних умовах пандемії коронавірусу, що поглибила економічну кризу в Україні, порятунком для економіки став відповідальний великий бізнес, що мав запас міцності та взяв на себе тягар відповідальності.

У кризовому 2020-му році "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств перерахував до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн податків і зборів, що на 5% вище рівня докризового 2019 року.

До теми Як великий бізнес підставляє плече українській економіці: приклад Метінвесту

Для порівняння, це десь половина податків від того, що збирає держава за місяць з усіх підприємств і компаній.

Завдяки цьому у 2020 році дохідна частина бюджету була виконана – держава вистояла у перший і найважчий рік коронакризи.

Значна частина цих грошей пішла до місцевих бюджетів – це дало змогу містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату працівникам комунальних підприємств та проводити протиепідемічні заходи.