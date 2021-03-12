У 2020 група компаній "Метінвест" відмовилась від "податкових канікул" та направила до бюджету 22,1 мільярда гривень. Ці гроші не лише врятували економіку України, але стали фінансовою базою для боротьби з пандемією коронавірусу.

2020 рік став великим випробуванням для української держави. Внаслідок пандемії коронавірусу реальний ВВП держави скоротився на 5%. Пандемія стала шоком для економіки: щоб хоч якось зарадити колапсу держави пішла на відчайдушний крок – запровадила так звані "податкові канікули" для бізнесу.

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Через коронавірусний форсмажор та провальну економічну політику уряду Гончарука різко скоротилися надходження до бюджету. Навесні 2020 року відставання від плану становило понад 40 мільярдів гривень.

Це поставило під загрозу виконання бюджету на рік та повернення такого призабутого явища як борги з виплати зарплатні.

Вихід знайдено

В таких складних умовах порятунком для української економіки став відповідальний великий бізнес, що мав запас міцності.

Яскравим прикладом такого підходу стала Група "Метінвест". У цьому приватному холдингу свідомо відмовились від податкових канікул та взяли на себе повну відповідальність.

"Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2020 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн податків і зборів, що на 5% вище рівня докризового 2019 року.

Для порівняння, це десь половина податків від того, що збирає держава за місяць з усіх підприємств і компаній.

Фото Пресслужби Групи "Метінвест"

Група також надала детальний звіт про сплачені податки й подала приклад іншим. Річ у тім, що це закрита інформація, якою бізнес не дуже полюбляє ділитись. Так само тримає у таємниці ці відомості й Державна Фіскальна Служба. Узагальнені відомості оприлюднюють деякі державні компанії, але далеко не всі.

Можливо, приклад "Метінвесту" надихне інших представників великого бізнесу бути більш відкритими та незабаром стане стандартом.

Скільки "Метінвест" сплатив податків за 2020 рік

Найбільша виплата із загальної суми відрахувань – податок на прибуток, а це понад 5,2 мільярда гривень. Стільки ж було сплачено за єдиний соціальний внесок (його виплати зросли на 18% проти позаминулого року). Підприємства "Метінвесту" торік перерахували до бюджетів 4,7 мільярда гривень прибуткового податку, це на 17% більше показників 2019 року. Джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів у 2020 році стали плата за користування надрами в розмірі 2,2 мільярда гривень, екологічний податок – 789 мільйонів гривень і плата за землю – 713 мільйонів гривень.

Загальна криза і пандемія коронавірусу не завадили нам завершити рік із сильними операційними результатами і водночас відмовитися від податкових канікул заради підтримки міст, де працюють наші підприємства. Коли бізнес може працювати ефективно навіть у найскладніших умовах, у виграші опиняються всі: і співробітники, і міста, і держава. Як один із найбільших платників податків України ми раді зробити черговий внесок у відновлення економіки і зростання добробуту українців,

– генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Криворізькі підприємства "Метінвесту" – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – у липні – вересні 2020 року перерахували до скарбниці міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період Метінвест додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 мільйонів гривень, з яких Кривий Ріг отримав 78 мільйонів гривень.

Фото – Пресслужба Групи "Метінвест"

Найбільші платники податків

Наразі в Україні нараховується понад 1600 великих платників податків. Такими є компанії, що сплачують понад 1,5 мільйони євро на рік.

Хто й скільки заплатив:

Найбільшим платником податків в Україні є "Нафтогаз" (до групи компаній входить також АТ "Укргазвидобування" та інші). У 2020 році газовий монополіст сплатив до бюджету 101,9 мільярда гривень (плюс майже 40 мільярдів у вигляді виплати дивідендів).

"Укрнафта" у 2020 році сплатила 48,2 мільярда гривень. Щоправда, більша частина цієї суми становить так званий "історичний борг", що висів на компанії ще з 2006-го.

Приватний "Метінвест" – серед лідерів за сумою сплачених податків.

Фото Пресслужби Групи "Метінвест"

Кризу подолано?

Завдяки цьому у 2020 році дохідна частина бюджету була виконана – держава вистояла у перший і найважчий рік коронакризи.

У 2020 році надходження до зведеного бюджету податків і зборів сягнули 848 мільярдів гривень, що на 115 мільярдів гривень більше, ніж у попередньому році.

Значна частина цих грошей пішла до місцевих бюджетів – це дало змогу містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати заробітну плату працівникам комунальних підприємств та проводити протиепідемічні заходи.