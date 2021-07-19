Медична сфера України: скільки виділить уряд на фінансування до 2024 року

Згідно з Бюджетною декларацією на 2022 – 2024 роки, уряд планує направити на фінансування видатків на медицину понад 500 мільярдів гривень. На що саме спрямують кошти, читайте далі.

Видатки на медичну сферу

15 липня поточного року уряд схвалив Бюджетну декларацію до 2024 року, що є документом середньострокового бюджетного планування. Згідно з документом уряд планує направити 549 мільярдів гривень на фінансування медичної сфери.

Читайте також Чому виробника вакцини Moderna підозрюють в ухилянні від сплати податків

Передбачається, що кошти будуть спрямовані на:

Первинну медичну допомогу населенню, яке уклало декларацію з лікарем;

Амбулаторну та стаціонарну вторинну (спеціалізована) та третинну (високоспеціалізована) медичну допомогу з урахуванням пріоритетних послуг та станів;

Екстрену медичну допомогу, яка спроможна забезпечити вчасне, якісне та ефективне реагування на випадки невідкладних станів;

Паліативну медичну допомогу та медичну реабілітацію;

Реімбурсацію вартості лікарських засобів кількості пацієнтів, які отримають ліки за кошти державного бюджету або з незначною доплатою;

Закупівлю вакцин від COVID-19.

Бюджетна декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік, пояснюють у Мінфіні.

Варто ознайомитись Бюджетна декларація 2022 – 2024: якими будуть зарплати, пенсії та курс долара

Інші ключові моменти Бюджетної декларації

Зростання середньомісячної зарплати у 2022 році відбудеться на рівні 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%.

у 2022 році відбудеться на рівні 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%. Пенсія в українців зросте до 2024 року на 7%, до 2 403 гривні, яка нині складає лише 1854 гривні. Детальніше про те, як зростатиме пенсія у 2021 році, читайте в іншому нашому матеріалі.

в українців зросте до 2024 року на 7%, до 2 403 гривні, яка нині складає лише 1854 гривні. Детальніше про те, як зростатиме пенсія у 2021 році, читайте в іншому нашому матеріалі. Курс долара – планується, що у 2024 році середньомісячний курс становитиме 29,2 гривні, а на кінець 2024 року – 29,4 гривні. Станом на 19 липня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 27,23 гривні.

– планується, що у 2024 році середньомісячний курс становитиме 29,2 гривні, а на кінець 2024 року – 29,4 гривні. Станом на 19 липня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 27,23 гривні. ВВП стабільно зростатиме, згідно з Декларацією, й на кінець 2024 року становитиме 5%. Нагадаємо, що у 2021 році його ріст Мінекономіки прогнозує на рівні 4,1%.

Детальніше ВВП України стабільно зростатиме: прогноз Кабміну до 2024 року