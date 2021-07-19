Видатки на медичну сферу

15 липня поточного року уряд схвалив Бюджетну декларацію до 2024 року, що є документом середньострокового бюджетного планування. Згідно з документом уряд планує направити 549 мільярдів гривень на фінансування медичної сфери.

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Передбачається, що кошти будуть спрямовані на:

Первинну медичну допомогу населенню, яке уклало декларацію з лікарем;

Амбулаторну та стаціонарну вторинну (спеціалізована) та третинну (високоспеціалізована) медичну допомогу з урахуванням пріоритетних послуг та станів;

Екстрену медичну допомогу, яка спроможна забезпечити вчасне, якісне та ефективне реагування на випадки невідкладних станів;

Паліативну медичну допомогу та медичну реабілітацію;

Реімбурсацію вартості лікарських засобів кількості пацієнтів, які отримають ліки за кошти державного бюджету або з незначною доплатою;

Закупівлю вакцин від COVID-19.

Бюджетна декларація – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проєкту державного бюджету на 2022 рік, пояснюють у Мінфіні.

Варто ознайомитись Бюджетна декларація 2022 – 2024: якими будуть зарплати, пенсії та курс долара

Інші ключові моменти Бюджетної декларації

Зростання середньомісячної зарплати у 2022 році відбудеться на рівні 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%.

у 2022 році відбудеться на рівні 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%. Пенсія в українців зросте до 2024 року на 7%, до 2 403 гривні, яка нині складає лише 1854 гривні. Детальніше про те, як зростатиме пенсія у 2021 році, читайте в іншому нашому матеріалі.

в українців зросте до 2024 року на 7%, до 2 403 гривні, яка нині складає лише 1854 гривні. Детальніше про те, як зростатиме пенсія у 2021 році, читайте в іншому нашому матеріалі. Курс долара – планується, що у 2024 році середньомісячний курс становитиме 29,2 гривні, а на кінець 2024 року – 29,4 гривні. Станом на 19 липня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 27,23 гривні.

– планується, що у 2024 році середньомісячний курс становитиме 29,2 гривні, а на кінець 2024 року – 29,4 гривні. Станом на 19 липня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 27,23 гривні. ВВП стабільно зростатиме, згідно з Декларацією, й на кінець 2024 року становитиме 5%. Нагадаємо, що у 2021 році його ріст Мінекономіки прогнозує на рівні 4,1%.

Детальніше ВВП України стабільно зростатиме: прогноз Кабміну до 2024 року