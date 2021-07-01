На 85 гривень: майже половина українських пенсіонерів отримали підвищення
1 липня 2021 , 10:28Читать новость на русском
Джерело:Мінсоцполітики
Виплати збільшили понад 5 мільйонам пенсіонерів з 11 мільйонів. Збільшуватимуть пенсії особам, які втратили працездатність та 100 гривень додадуть до страхової пенсії.
Таку інформаці оприлюднили в Мінсоцполітики. Там заявили, що мінімальна пенсія збільшиться на 85 гривень.
До теми Відкриття ринку землі, паспорти вакцинації та новий прожитковий мінімум: що зміниться з 1 липня
Пенсіонерам збільшать пенсії
У Мінсоцполітики розповіли, що у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищать пенсії:
- мінімальну пенсію з 1 769 гривень до 1 854 гривень – тобто на 85 гривень;
- надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячну державну адресну допомогу до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.
Ба більше, також з 1 липня встановлять підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, яку призначили в 2019 – 2020 роках та яку з 2019 року не перераховували.
Підвищення пенсій: останні новини
- Попередньо повідомляли, що з 1 липня зросте й надбавка за вислугу років – 18,54 гривні за кожен додатковий рік.
- Пенсіонерам віком від 75 років мали з 1 липня виплачувати додаткові 400 гривень. Однак збільшення пенсій перенесли через нестачу коштів у держбюджеті.
- У Мінсоцполітики заявили, що у липні проіндексують пенсії для ще мільйона українців. За словами міністерки з соціальної політики Марини Лазебної, цього року перераховані підвищені пенсії мають отримати 10,5 мільйона українських пенсіонерів.