Таку інформаці оприлюднили в Мінсоцполітики. Там заявили, що мінімальна пенсія збільшиться на 85 гривень.

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Пенсіонерам збільшать пенсії

У Мінсоцполітики розповіли, що у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1 769 гривень до 1 854 гривень підвищать пенсії:

мінімальну пенсію з 1 769 гривень до 1 854 гривень – тобто на 85 гривень;

надбавки до пенсій за понаднормовий страховий стаж, підвищення, щомісячну державну адресну допомогу до пенсії учасникам та інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги.

Ба більше, також з 1 липня встановлять підвищення у розмірі 100 гривень до страхової пенсії, яку призначили в 2019 – 2020 роках та яку з 2019 року не перераховували.

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