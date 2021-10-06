Майже кожен десятий українець отримує понад 25 тисяч гривень зарплати

У червні 2021 року зарплату понад 25 тисяч гривень нарахували для 9,1% працівників в Україні. Розрахунок Державна служба статистики проводила з огляду на кількість штатних працівників відповідно до розміру нарахованої їм заробітної плати.

Зарплата в Україні

Найчастіше українці отримують зарплату до 7 тисяч гривень. Згідно зі статистикою Держстату, це 33,4% штатних працівників у країні.

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