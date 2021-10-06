Майже кожен десятий українець отримує понад 25 тисяч гривень зарплати
Джерело:Державна служба статистики
У червні 2021 року зарплату понад 25 тисяч гривень нарахували для 9,1% працівників в Україні. Розрахунок Державна служба статистики проводила з огляду на кількість штатних працівників відповідно до розміру нарахованої їм заробітної плати.
Зарплата в Україні
Найчастіше українці отримують зарплату до 7 тисяч гривень. Згідно зі статистикою Держстату, це 33,4% штатних працівників у країні.
Цікаво Скільки українців готові працювати неофіційно та отримувати зарплату у конвертах
Загалом кількість штатних працівників на кінець червня, яким оплачено 50% й більше робочого часу, встановленого на місяць, склала понад 6,92 мільйона осіб, що на 208 тисяч осіб більше, ніж у березні (майже 6,72 мільйона осіб).
Рівень зарплати до відсотка працівників, що її отримували (дані за червень 2021 року):
- до мінімальної 6 тисяч гривень – 16,3%,
- від 6 до 7 тисяч гривень – 17,1%
- від 7 до 8 тисяч гривень – 7,7%,
- від 8 до 9 тисяч гривень – 6,1%,
- від 9 до 10 тисяч гривень – 5,5%,
- від 10 до 11 тисяч гривень – 4,9%,
- від 11 до 12 тисяч гривень – 4,4%,
- від 12 до 13 тисяч гривень – 4,2%,
- від 13 до 14 тисяч гривень – 3,6%,
- від 14 до 15 тисяч гривень – 3,3%,
- від 15 до 20 тисяч гривень – 11,7%,
- від 20 до 25 тисяч гривень – 6,1%,
- понад 25 тисяч гривень – 9,1%.
Середня зарплата в Україні
- У січні – серпні 2021 року середня зарплата в Україні складала 13 525 гривні, згідно з даними Держстату.
- У серпні номінальна зарплата штатних працівників зросла до 13 997 гривень, що у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.
У яких областях українці заробляють найбільше
- У період з січня по серпень 2021 року середня місячна зарплата у Києві склала – 19 705 гривень, що на 45,7% більше, ніж в цілому по країні.
- У Донецькій області найвища зарплата – 14 545 гривень, що складає 107,5% від середньої зарплати в Україні.
- У Кіровоградській найнижча – 10 797 гривень, що складає 79,8% від середньої зарплати в Україні.
Детальніше Зарплати в Україні: в яких областях населення заробляє найбільше
Найвищі та найнижчі зарплати в Україні / Інфографіка 24 каналу