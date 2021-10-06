Майже кожен десятий українець отримує понад 25 тисяч гривень зарплати

6 жовтня 2021 , 17:47
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Джерело:

Державна служба статистики

У червні 2021 року зарплату понад 25 тисяч гривень нарахували для 9,1% працівників в Україні. Розрахунок Державна служба статистики проводила з огляду на кількість штатних працівників відповідно до розміру нарахованої їм заробітної плати.

Зарплата в Україні 

Найчастіше українці отримують зарплату до 7 тисяч гривень. Згідно зі статистикою Держстату, це 33,4% штатних працівників у країні.

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Загалом кількість штатних працівників на кінець червня, яким оплачено 50% й більше робочого часу, встановленого на місяць, склала понад 6,92 мільйона осіб, що на 208 тисяч осіб більше, ніж у березні (майже 6,72 мільйона осіб).

Рівень зарплати до відсотка працівників, що її отримували (дані за червень 2021 року):

  • до мінімальної 6 тисяч гривень – 16,3%,
  • від 6 до 7 тисяч гривень – 17,1%
  • від 7 до 8 тисяч гривень – 7,7%,
  • від 8 до 9 тисяч гривень – 6,1%,
  • від 9 до 10 тисяч гривень – 5,5%,
  • від 10 до 11 тисяч гривень – 4,9%,
  • від 11 до 12 тисяч гривень – 4,4%,
  • від 12 до 13 тисяч гривень – 4,2%,
  • від 13 до 14 тисяч гривень – 3,6%,
  • від 14 до 15 тисяч гривень – 3,3%,
  • від 15 до 20 тисяч гривень – 11,7%,
  • від 20 до 25 тисяч гривень – 6,1%,
  • понад 25 тисяч гривень – 9,1%.

Середня зарплата в Україні

  • У січні – серпні 2021 року середня зарплата в Україні складала 13 525 гривні, згідно з даними Держстату.
  • У серпні номінальна зарплата штатних працівників зросла до 13 997 гривень, що у 2,3 раза вище за мінімальну зарплату.

У яких областях українці заробляють найбільше

  • У період з січня по серпень 2021 року середня місячна зарплата у Києві склала – 19 705 гривень, що на 45,7% більше, ніж в цілому по країні.
  • У Донецькій області найвища зарплата – 14 545 гривень, що складає 107,5% від середньої зарплати в Україні.
  • У Кіровоградській найнижча – 10 797 гривень, що складає 79,8% від середньої зарплати в Україні.

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Найвищі та найнижчі зарплати в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Дар'я Вереньова