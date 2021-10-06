Зарплата в Україні

Найчастіше українці отримують зарплату до 7 тисяч гривень. Згідно зі статистикою Держстату, це 33,4% штатних працівників у країні.

Цікаво Скільки українців готові працювати неофіційно та отримувати зарплату у конвертах