Майже 90 мільярдів доларів: на чому заробляє Китай під час пандемії COVID-19

Китаю вдалось суттєво наростити експорт засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) у 2020 році, проти попереднього. Більш ніж на 500% зросла ціна однієї маски, респіратора та комплекту захисного одягу у 2020 році.

Нарощення експорту ЗІЗ

За рік Китай зумів наростити експорт ЗІЗ, тобто медичних масок та респіраторів майже в чотири рази.

За 2019 рік КНР експортував медичних ЗІЗ на 22,9 мільярда доларів.

У 2020 році експорт зріс аж до 88,1 мільярда доларів.

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Як зріс експорт різних категорій у 2020 році проти 2019 року

Маски та респіратори – експорт за 2020 рік оцінюється в 53,8 мільярда доларів, що на 48,8 мільярда доларів більше, ніж у 2019 році.

Щитки для обличчя – 16,8 мільярда доларів, проти 3,5 мільярда доларів у 2019 році.

Захисний одяг – 10,8 мільярда доларів, проти 9,9 мільярда доларів у 2019 році.

Рукавички – 3,9 мільярда доларів, проти 2,9 мільярда доларів.

Як зросла експортна ціна за різні одиниці ЗІЗ у 2020 році

За одну маску або респіратор станом на квітень 2020 року ціна зросла на 720,8% проти грудня 2019 року.

За комплект захисного одягу – на 536,2%.

Як зріс експорт ЗІЗ у США та ЄС

В ЄС експорт зріс до 23,4 мільярда доларів проти 3,9 мільярда доларів у 2019 році.

експорт зріс до 23,4 мільярда доларів проти 3,9 мільярда доларів у 2019 році. У США – зріз до 24,6 мільярда доларів з 7,1 мільярда доларів.

Аналітики інституту Петерсона відмічають, що значне зростання обсягів виробництва китайських ЗІЗ не зупинило різкого зростання цін на цю категорію товару протягом 2020 року.

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