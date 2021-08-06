Майже 90 мільярдів доларів: на чому заробляє Китай під час пандемії COVID-19
6 серпня 2021 , 10:03Читать новость на русском
Китаю вдалось суттєво наростити експорт засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) у 2020 році, проти попереднього. Більш ніж на 500% зросла ціна однієї маски, респіратора та комплекту захисного одягу у 2020 році.
Нарощення експорту ЗІЗ
За рік Китай зумів наростити експорт ЗІЗ, тобто медичних масок та респіраторів майже в чотири рази.
- За 2019 рік КНР експортував медичних ЗІЗ на 22,9 мільярда доларів.
- У 2020 році експорт зріс аж до 88,1 мільярда доларів.
Читайте також Співпраця з Китаєм: чим може обернутись Україні дружба з економічним конкурентом США
Як зріс експорт різних категорій у 2020 році проти 2019 року
- Маски та респіратори – експорт за 2020 рік оцінюється в 53,8 мільярда доларів, що на 48,8 мільярда доларів більше, ніж у 2019 році.
- Щитки для обличчя – 16,8 мільярда доларів, проти 3,5 мільярда доларів у 2019 році.
- Захисний одяг – 10,8 мільярда доларів, проти 9,9 мільярда доларів у 2019 році.
- Рукавички – 3,9 мільярда доларів, проти 2,9 мільярда доларів.
Як зросла експортна ціна за різні одиниці ЗІЗ у 2020 році
- За одну маску або респіратор станом на квітень 2020 року ціна зросла на 720,8% проти грудня 2019 року.
- За комплект захисного одягу – на 536,2%.
Як зріс експорт ЗІЗ у США та ЄС
- В ЄС експорт зріс до 23,4 мільярда доларів проти 3,9 мільярда доларів у 2019 році.
- У США – зріз до 24,6 мільярда доларів з 7,1 мільярда доларів.
Цікаво Чи багатші китайці за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП
Економіка Китаю у 2021 році: коротко
- Економіка Китаю становить понад 15% світового ВВП. На думку, радника Зеленського Олега Устенка, економіка КНР витягнула більш як 3% для світової економіки й, якби не Піднебесна, то світ скотився б до куди гірших показників. Нагадаємо, що світовий ВВП впав 3,3% у 2020 році.
- У I кварталі 2021 року ВВП Китаю зріс на 18,3%, що є найбільшим стрибком економіки країни з 1992 року.
- Економічне відновлення Китаю у II кварталі суттєво сповільнилось й ВВП становив 7,9% в річному вимірі.
- Китай поставив мету економічного зростання на рівні 6% до 2021 року після скасування цієї мети торік.