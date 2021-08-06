Нарощення експорту ЗІЗ

За рік Китай зумів наростити експорт ЗІЗ, тобто медичних масок та респіраторів майже в чотири рази.

  • За 2019 рік КНР експортував медичних ЗІЗ на 22,9 мільярда доларів.
  • У 2020 році експорт зріс аж до 88,1 мільярда доларів.

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Як зріс експорт різних категорій у 2020 році проти 2019 року

  • Маски та респіратори – експорт за 2020 рік оцінюється в 53,8 мільярда доларів, що на 48,8 мільярда доларів більше, ніж у 2019 році.
  • Щитки для обличчя – 16,8 мільярда доларів, проти 3,5 мільярда доларів у 2019 році.
  • Захисний одяг – 10,8 мільярда доларів, проти 9,9 мільярда доларів у 2019 році.
  • Рукавички – 3,9 мільярда доларів, проти 2,9 мільярда доларів.

Як зросла експортна ціна за різні одиниці ЗІЗ у 2020 році

  • За одну маску або респіратор станом на квітень 2020 року ціна зросла на 720,8% проти грудня 2019 року.
  • За комплект захисного одягу – на 536,2%.

Як зріс експорт ЗІЗ у США та ЄС

  • В ЄС експорт зріс до 23,4 мільярда доларів проти 3,9 мільярда доларів у 2019 році.
  • У США – зріз до 24,6 мільярда доларів з 7,1 мільярда доларів.

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