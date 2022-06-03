Майже 9 мільйонам українців автоматично змінили газопостачальника
Джерело:"Нафтогаз"
Деякі компанії більше не можуть постачати газ своїм клієнтам. Такі споживачі автоматичного отримали нового газопостачальника – "Нафтогаз".
З 1 червня 8,8 мільйона українських домогосподарства втратили постачання газу через те, що компанії не можуть виконувати свої функції.
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Чому "Нафтогаз"
"Нафтогаз" є "постачальником останньої надії". Тобто, коли українці втрачають газ від свого газопостачальника, їх всіх автоматично переводять до "Нафтогазу", а далі вони вже можуть вибрати будь-якого іншого газопостачальника.
Клієнти не залишаються без газу. Нафтогаз, як визначений державою "постачальник останньої надії", в таких ситуаціях приходить на допомогу, стає постачальником і забезпечує потреби українських домогосподарств,
– наголосили в компанії.
Кому змінили газопостачальника
Це стосується споживачів, які отримували газ від місцевих газопостачальників у:
- Вінницькій;
- Волинській;
- Дніпропетровській;
- Житомирській;
- Закарпатській;
- Запорізькій;
- Івано-Франківській;
- Київській;
- Львівській;
- Миколаївській;
- Рівненській;
- Сумській;
- Харківській;
- Хмельницькій;
- Чернівецькій;
- Чернігівській областях.
Тариф для нових споживачів
Вже незабаром "Нафтогаз" переведе нових клієнтів на стандартні контракти з компанією. Ціна для них буде 7,96 гривні за кубометр газу плюс вартість доставки.
Раніше у "Нафтогазі" запевнили, що українці не побачать у платіжках вищу ціну на газ через війну. Адже Кабмін ухвалив мораторій на підвищення вартості тарифів.Bybit – це криптобіржа, яка демонструє один з найвищих темпів росту у світі. Вже понад 3 мільйони користувачів купують, продають криптовалюту та торгують популярними монетами за різними типами контрактів разом з Bybit.
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