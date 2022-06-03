З 1 червня 8,8 мільйона українських домогосподарства втратили постачання газу через те, що компанії не можуть виконувати свої функції.

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Чому "Нафтогаз"

"Нафтогаз" є "постачальником останньої надії". Тобто, коли українці втрачають газ від свого газопостачальника, їх всіх автоматично переводять до "Нафтогазу", а далі вони вже можуть вибрати будь-якого іншого газопостачальника.

Клієнти не залишаються без газу. Нафтогаз, як визначений державою "постачальник останньої надії", в таких ситуаціях приходить на допомогу, стає постачальником і забезпечує потреби українських домогосподарств,

– наголосили в компанії.

Кому змінили газопостачальника

Це стосується споживачів, які отримували газ від місцевих газопостачальників у:

Вінницькій;

Волинській;

Дніпропетровській;

Житомирській;

Закарпатській;

Запорізькій;

Івано-Франківській;

Київській;

Львівській;

Миколаївській;

Рівненській;

Сумській;

Харківській;

Хмельницькій;

Чернівецькій;

Чернігівській областях.

Тариф для нових споживачів

Вже незабаром "Нафтогаз" переведе нових клієнтів на стандартні контракти з компанією. Ціна для них буде 7,96 гривні за кубометр газу плюс вартість доставки.

Раніше у "Нафтогазі" запевнили, що українці не побачать у платіжках вищу ціну на газ через війну. Адже Кабмін ухвалив мораторій на підвищення вартості тарифів.

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