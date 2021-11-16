Такими є результати дослідження умов життя домогосподарств від Держстату України. Водночас більш ніж половина (60,7%) українців отримують за місяць менше, ніж середній показник по країні.
До теми Опитування: для половини українців основне джерело доходу – зарплата
Розмір доходів в Україні
Згідно зі статистикою, в Україні є чимало (8,3%) людей, які мають щомісячний дохід до 3 тисяч гривень. Ще 14% громадян отримують в середньому 3 – 4 тисячі гривень.
Найбільший показник тих, хто отримує до 5 тисяч гривень – 18% від усієї вибірки. Ще майже стільки ж (16%) отримують по 5 – 6 тисяч гривень, а також по 6 – 7 тисяч гривень (12,6%).
Більшість українців заробляють до 7 тисяч гривень на місяць / Скриншот зі звіту Держстату
Доходи в розмірі від 7 до 8 тисяч гривень зафіксували у 9,7% українців. Окрім цього, невелика кількість людей заробляє від 8 до 9 та від 9 до 10 тисяч гривень на місяць – 6,2% та 5,2% відповідно.
Найменший відсоток тих, хто заробляє понад 10 тисяч гривень. Так, до 11 тисяч отримують 3% громадян, до 12 тисяч 2% і ще 5% – понад 12 тисяч гривень.
За даними Державної служби статистики, основне джерело доходів для українців – це заробітна плата, здебільшого від самозайнятості. На другому місці – доходи від родичів.
Найбільше грошей українці витрачають на продукти / Скриншот зі звіту Держстату
Водночас, зі своїх доходів найбільше грошей громадяни України витрачають на купівлю харчових продуктів. Левову частку витрат займає оплата комунальних послуг та пального.
У переліку найпопулярніших продуктів – молоко та молочні вироби, яйця, хліб, овочі та баштанні, картопля.
Соцвиплати та фінанси в Україні: останні новини
- Кабмін збільшив кількість людей, які зможуть отримати житлові субсидії у опалювальному сезоні 2021 – 2022 року. Зокрема зміни стосуються жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Володимир Зеленський підписав закон про збільшення держбюджету в 2021 році. Додаткові 40 мільярдів гривень скерують на соцвиплати та інфраструктурні проєкти.
- Водночас українські трудові мігранти у Польщі мають можливість отримати фінансову допомогу від держави. Уряд пропонує їм додаткову доплату на житло.