Такими є результати дослідження умов життя домогосподарств від Держстату України. Водночас більш ніж половина (60,7%) українців отримують за місяць менше, ніж середній показник по країні.

До теми Опитування: для половини українців основне джерело доходу – зарплата

Розмір доходів в Україні

Згідно зі статистикою, в Україні є чимало (8,3%) людей, які мають щомісячний дохід до 3 тисяч гривень. Ще 14% громадян отримують в середньому 3 – 4 тисячі гривень.

Найбільший показник тих, хто отримує до 5 тисяч гривень – 18% від усієї вибірки. Ще майже стільки ж (16%) отримують по 5 – 6 тисяч гривень, а також по 6 – 7 тисяч гривень (12,6%).



Більшість українців заробляють до 7 тисяч гривень на місяць / Скриншот зі звіту Держстату

Доходи в розмірі від 7 до 8 тисяч гривень зафіксували у 9,7% українців. Окрім цього, невелика кількість людей заробляє від 8 до 9 та від 9 до 10 тисяч гривень на місяць – 6,2% та 5,2% відповідно.

Найменший відсоток тих, хто заробляє понад 10 тисяч гривень. Так, до 11 тисяч отримують 3% громадян, до 12 тисяч 2% і ще 5% – понад 12 тисяч гривень.

Довідка. У 2021 році мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень, із 1 грудня цей показник зросте до 6,5 тисячі гривень. Водночас прожитковий мінімум на одну особу встановили на рівні 2,2 тисячі гривень, а з 1 грудня він зросте до 2,3 тисячі гривень.

За даними Державної служби статистики, основне джерело доходів для українців – це заробітна плата, здебільшого від самозайнятості. На другому місці – доходи від родичів.



Найбільше грошей українці витрачають на продукти / Скриншот зі звіту Держстату

Водночас, зі своїх доходів найбільше грошей громадяни України витрачають на купівлю харчових продуктів. Левову частку витрат займає оплата комунальних послуг та пального.

У переліку найпопулярніших продуктів – молоко та молочні вироби, яйця, хліб, овочі та баштанні, картопля.

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