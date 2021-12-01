За цими програмами з бюджету мали б виділити майже 9 мільярдів гривень. Про це мовиться у звітності Державної казначейської служби України.

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Майже 60 бюджетних програм мають нульовий рівень фінансування у 2021

За даними казначейства, 57 державних програм у 2021 році не отримали фінансування, хоч у річному плані воно було передбачене. Загальна сума, яку мали б виділити з бюджету держави на ці програми сягає 8,72 мільярда гривень.

Частина з цієї суми – 771 мільйон – не виділена через незатверджені паспорти бюджетних програм.

Ще частина (580,9 мільйона) – через незатверджені порядки використання бюджетних коштів.

Найбільші програми з переліку непрофінансованих:

Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку – 1,5 мільярда гривень.

Резервний фонд – 1,06 мільярда.

Створення системи охорони морських кордонів – 849,1 мільйона гривень.

Зауважимо, у вересні таких непрофінансованих державних програм було 70 на загальну суму 14,8 мільярда гривень.

Причому серед них була програма зі заходів, пов'язаних із боротьбою з COVID-19 на 1,43 мільярда гривень.

Та програма розвитку системи екстреної медичної допомоги й модернізації та оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я аж на 2,3 мільярда гривень.

Зараз за цими програмами фінансування вже стартувало.

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