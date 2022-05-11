Майже 5 мільйонів українців втратили роботу через війну, – МОП

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до гуманітарної кризи. Вже 4,8 мільйона українців втратили роботу за 2,5 місяця війни.

При цьому кількість безробітних через війну може зрости до 7 мільйонів, якщо відбудеться ескалації бойових дій.

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А якби війна припинилася негайно, то 3,4 мільйона українці могли б швидко повернути своє робоче місце. Це зменшило б втрату зайнятості до 8,9% за оцінкою Міжнародної організації праці.

Гуманітарна криза в Україні

З початку повномасштабної війни понад 5,23 мільйона українських біженців виїхали до сусідніх країн. В основному це жінки, діти та люди старші 60 років. При цьому 2,75 мільйона – працездатного віку. А 43,5% (1,2 мільйона) з них втратили або залишили роботу.

Наразі уряд України спрямовує значну частину бюджету для соціального захисту населення. Так, внутрішньо переміщені особи отримують виплати.

Наслідки для світу

Війна Росії проти України також вплинула на ринок праці в сусідніх до України та Росії регіонах. Очікується, що найбільше, окрім самої України, це задіне Угорщину, Молдову, Польщу, Румунію та Словаччину.

Якщо військові дії триватимуть, українські біженці будуть змушені довше залишатися в еміграції, що створить додатковий тиск на ринок праці та системи соціального захисту в цих сусідніх державах та збільшить безробіття в багатьох із них,

– йдеться у звіті МОП.

Оскільки економіка Росії у скрутному становищі через санкції, то наслідки відчують і країни Центральної Азії, особливо ті, чия економіка залежала від грошових переказів з країни-агресорки. Це Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан.

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