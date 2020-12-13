Україна в 2021 році має намір взяти в борг у міжнародних кредиторів 180 мільярдів гривень. Також офіційний Київ візьме позики на 497 мільярдів гривень і у "внутрішніх" кредиторів. Левова частка загальної суми у 468 мільярдів піде на погашення вже взятих боргів.

Україна бере в кредит майже 470 мільярдів, аби погасити старі борги

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. У коментарі Укрінформу очільник Мінфіну зазначив, що у 2021 році Україна "з зовнішніх джерел" планує отримати приблизно 180 мільярдів гривень (6,41 мільярда доларів за поточним курсом – 24 канал).

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За його словами, ці гроші здебільшого нададуть міжнародні партнери Києва. І для України – це підйомна сума.

Внутрішні запозичення плануємо на рівні 497 мільярдів. Зате віддати кредиторам повинні 468 мільярдів гривень. Дійсно, левову частку запозичень призначено для погашення боргів попередніх періодів,

– зауважив Марченко.

Водночас за оцінками міністра кредити для України подешевшають на початку 2021 року. А проблеми можуть виникнути в разі згортання програми співпраці з МВФ. Тоді Україна втратить не тільки кредити від Фонду, а й підтримку від інших кредиторів. Річ у тім, що інвестори охочіше дають в борг тим країнам, які мають активні програми співпраці з МВФ.

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До слова, до кінця 2020 року Україна очікує на другий транш у розмірі 700 мільйонів доларів. За прогнозами експертів, це є малоймовірним. Більше того, вже середина грудня, а дата, коли має до України прибути місія Фонду, досі залишається невідомою. Щодо третього траншу, то його заплановано на 2021 рік.