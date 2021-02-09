В Україні майже 30 газопостачальних компаній знизили тариф до граничної ціни: деталі

9 лютого 2021 , 19:05
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Джерело:

ГазПравда

В Україні майже 30 газопостачальних компаній знизили ціну, встановивши її на рівні граничної – 6,99 за кубометр. Раніше така вартість у більшості компаній діяла лише з лютого.

Зокрема, у січні 2021 року в більшості компаній тариф не перевищував 9,8 гривні за кубометр. Водночас станом на 9 лютого декілька компаній встановили за січень ціну від 6,79 до 6,97 гривні за кубометр.

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Втім, одна з компаній навпаки підвищила ціну за газ до 8,58 гривні за кубометр газу. Зокрема, вартість зросла на 48 копійок.

Через це в особистих кабінетах споживачів могла з'явитися переплата або ж борг за січень,
– мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! До кінця опалювального сезону 2021 року тарифи на тепло й гарячу воду в Україні не будуть підвищувати. Це Кабінет Міністрів офіційно закріпив у Меморандумі з місцевою владою. Детальніше про це – читайте тут.

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Що цьому передувало

  • В Україні з 1 січня 2021 року значно зросли ціни на газ для населення. Через це в багатьох українських містах відбувалися протести. Люди вимагали від влади повернути старі тарифи.
  • Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження цін у платіжках людей на понад 30%.
  • У МВФ висловили занепокоєння таким рішенням Кабміну. Усе через те, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо ринкового утворення тарифів.


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