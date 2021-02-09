В Україні майже 30 газопостачальних компаній знизили тариф до граничної ціни: деталі

В Україні майже 30 газопостачальних компаній знизили ціну, встановивши її на рівні граничної – 6,99 за кубометр. Раніше така вартість у більшості компаній діяла лише з лютого.

Зокрема, у січні 2021 року в більшості компаній тариф не перевищував 9,8 гривні за кубометр. Водночас станом на 9 лютого декілька компаній встановили за січень ціну від 6,79 до 6,97 гривні за кубометр.

Читайте також А гроші де: колишньому посадовцю Данилюку хочуть примусово відімкнути газ

Втім, одна з компаній навпаки підвищила ціну за газ до 8,58 гривні за кубометр газу. Зокрема, вартість зросла на 48 копійок.

Через це в особистих кабінетах споживачів могла з'явитися переплата або ж борг за січень,

– мовиться у повідомленні.

До кінця опалювального сезону 2021 року тарифи на тепло й гарячу воду в Україні не будуть підвищувати. Це Кабінет Міністрів офіційно закріпив у Меморандумі з місцевою владою. Детальніше про це – читайте тут.

До теми Тариф на газ у січні суттєво знизили близько 20 постачальників: подробиці

Що цьому передувало

В Україні з 1 січня 2021 року значно зросли ціни на газ для населення. Через це в багатьох українських містах відбувалися протести. Люди вимагали від влади повернути старі тарифи.

Кабінет Міністрів 18 січня 2021 року запровадив державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень. Тепер кубометр газу коштує 6,99 гривні, що означає зниження цін у платіжках людей на понад 30%.

У МВФ висловили занепокоєння таким рішенням Кабміну. Усе через те, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо ринкового утворення тарифів.



Якою буде ціна на газ під час карантину / Інфографіка 24 каналу