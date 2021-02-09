В Україні майже 30 газопостачальних компаній знизили тариф до граничної ціни: деталі

Джерело:ГазПравда
В Україні майже 30 газопостачальних компаній знизили ціну, встановивши її на рівні граничної – 6,99 за кубометр. Раніше така вартість у більшості компаній діяла лише з лютого.
Зокрема, у січні 2021 року в більшості компаній тариф не перевищував 9,8 гривні за кубометр. Водночас станом на 9 лютого декілька компаній встановили за січень ціну від 6,79 до 6,97 гривні за кубометр.
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Втім, одна з компаній навпаки підвищила ціну за газ до 8,58 гривні за кубометр газу. Зокрема, вартість зросла на 48 копійок.
Через це в особистих кабінетах споживачів могла з'явитися переплата або ж борг за січень,
– мовиться у повідомленні.
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