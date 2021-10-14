Майже 1,5 мільярда: Україна може отримати транш від МВФ ще до кінця року
14 жовтня 2021 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:Kyiv Post
Україна може отримати наступний транш від МВФ вже у жовтні – грудні 2021 року. Мовиться про суму у розмірі 1,4 мільярда доларів.
Таку можливість для України озвучили у жовтневому дослідженні EMEA EM Emerging Markets. Його провів фінансовий холдинг J.P. Morgan.
Зауважте Програму можуть продовжити, – Кухта про транш від МВФ
Ми вважаємо, що МВФ виплатить (Україні – 24 канал) транш у розмірі 1,4 мільярда доларів у четвертому кварталі 2021 року,
– мовиться у повідомленні.
Водночас остаточна сума траншу може варіюватися: від мільярда до 1,5 мільярда.
МВФ погіршив прогноз
- У МВФ прогнозують, що у ВВП України зростатиме повільніше, аніж загалом у світі.
- Прогнозують, що упродовж року економіка зросте на 3,6%. Відповідно українська економіка не відновиться після падіння на 4% у 2020 році
Прогноз світового банку
- Тим часом у Світовому банку прогнозують, що ВВП України у 2021 році зросте на рівні 3,8%.
- Про це мовиться у доповіді Світового банку "Конкуренція та відновлення пост-COVID-19".
- У документі звертають увагу, що "активність повинна продовжувати відновлюватися у другому півріччі 2021 року, завдяки кращому врожаю, збільшенню споживчого попиту та сприятливим зовнішнім умовам".