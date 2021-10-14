Майже 1,5 мільярда: Україна може отримати транш від МВФ ще до кінця року

14 жовтня 2021 , 10:38
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Джерело:

Kyiv Post

Україна може отримати наступний транш від МВФ вже у жовтні – грудні 2021 року. Мовиться про суму у розмірі 1,4 мільярда доларів.

Таку можливість для України озвучили у жовтневому дослідженні EMEA EM Emerging Markets. Його провів фінансовий холдинг J.P. Morgan.

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Ми вважаємо, що МВФ виплатить (Україні – 24 канал) транш у розмірі 1,4 мільярда доларів у четвертому кварталі 2021 року,
– мовиться у повідомленні.

Водночас остаточна сума траншу може варіюватися: від мільярда до 1,5 мільярда.

МВФ погіршив прогноз

  • У МВФ прогнозують, що у ВВП України зростатиме повільніше, аніж загалом у світі.
  • Прогнозують, що упродовж року економіка зросте на 3,6%. Відповідно українська економіка не відновиться після падіння на 4% у 2020 році

Прогноз світового банку

  • Тим часом у Світовому банку прогнозують, що ВВП України у 2021 році зросте на рівні 3,8%.
  • Про це мовиться у доповіді Світового банку "Конкуренція та відновлення пост-COVID-19".
  • У документі звертають увагу, що "активність повинна продовжувати відновлюватися у другому півріччі 2021 року, завдяки кращому врожаю, збільшенню споживчого попиту та сприятливим зовнішнім умовам".
Автор: Мар'яна Бекало