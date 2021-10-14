Таку можливість для України озвучили у жовтневому дослідженні EMEA EM Emerging Markets. Його провів фінансовий холдинг J.P. Morgan.

Зауважте Програму можуть продовжити, – Кухта про транш від МВФ

Ми вважаємо, що МВФ виплатить (Україні – 24 канал) транш у розмірі 1,4 мільярда доларів у четвертому кварталі 2021 року,

– мовиться у повідомленні.

Водночас остаточна сума траншу може варіюватися: від мільярда до 1,5 мільярда.

МВФ погіршив прогноз

У МВФ прогнозують, що у ВВП України зростатиме повільніше, аніж загалом у світі.

Прогнозують, що упродовж року економіка зросте на 3,6%. Відповідно українська економіка не відновиться після падіння на 4% у 2020 році

Прогноз світового банку