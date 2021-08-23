"Автівки та квартири купують в доларах", – Данілов

Гривня – національна валюта Україна. Тому всі процеси мають відбуватися саме у гривні. Про це секретар РНБО заявив у інтерв'ю.

Цікаво Що можна було купити за 100 гривень у 1996 році та на що їх вистачить зараз

За словами Данілова, Україна перебуває у вкрай складному економічному стані.

У нас є бівалютний ринок. У нас євро і долар дуже поширені в країні. Ми не можемо на це не звертати уваги,

– сказав секретар РНБО.

Він додав: "Автомобілі купують в доларах, квартири – в доларах, домівки – в доларах".

Що ще сказав секретар РНБО в інтерв'ю