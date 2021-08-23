"Автівки та квартири купують в доларах", – Данілов
Гривня – національна валюта Україна. Тому всі процеси мають відбуватися саме у гривні. Про це секретар РНБО заявив у інтерв'ю.
Цікаво Що можна було купити за 100 гривень у 1996 році та на що їх вистачить зараз
За словами Данілова, Україна перебуває у вкрай складному економічному стані.
У нас є бівалютний ринок. У нас євро і долар дуже поширені в країні. Ми не можемо на це не звертати уваги,
– сказав секретар РНБО.
Він додав: "Автомобілі купують в доларах, квартири – в доларах, домівки – в доларах".
Що ще сказав секретар РНБО в інтерв'ю
- Україна перебуває у трикутнику "олігархи – монополія – корупція". Він утворився, коли у Верховну Раду занесли перші гроші.
- РНБО планує зайнятися питанням вирубки лісів в Україні. Для цього хочуть створити поняття "промисловий ринок".
- Бізнесменів, які потраплять у реєстр олігархів, "палками бити не будуть". Чиновники вивчатимуть, як ця людина стала олігархом.