Міжнародні Авіалінії України повернули пасажирам кошти за скасовані рейси у зв'язку з COVID-19.

Джерело: Інтерфакс-Україна

3 лютого 2021 року пресслужба МАУ повідомила, що компанія повернула пасажирам за 10 місяців близько 26,5 мільйона доларів за рейси які скасувала авіакомпанія у зв'язку з пандемією COVID-19.

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МАУ повернули кошти

За даними пресслужби МАУ від 3 лютого 2021 року, авіакомпанія оформила повернень на суму більше ніж 4,5 мільйони доларів у період з грудня 2020 року по січень 2021 року. У період з квітня 2021 року по січень 2021 року компанія повернула пасажирам понад 26,5 мільйонів доларів. Загалом за 10 місяців компанія розглянула більш ніж 101 тисячу звернень пасажирів.

МАУ готова до відкритого діалогу з пасажирами й сподівається на розуміння ситуації з боку пасажирів. Співробітники всіх комунікаційних підрозділів також роблять все можливе для скорочення часу обробки всіх запитів,

– пресслужба МАУ.

Також авіакомпанія наголосила, що пасажири крім повернення квитків, з ціллю повернути кошти, можуть безкоштовно переоформити квиток, або отримати промокод на суму вартості не використаного квитка, що діє протягом двох років з моменту виписки.

Що відомо про МАУ Міжнародні Авіалінії України — флагманська авіакомпанія і найбільший авіаперевізник України. Головний офіс компанії знаходиться в Києві, хаб — в міжнародному аеропорту "Бориспіль". Компанія здійснює пасажирські й вантажні авіаперевезення за основними напрямками Україна — Європа, США, Близький Схід, країни СНД, Азія. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" була заснована у 1992 році як національний (базовий) перевізник нової незалежної держави. Засновниками МАУ стала Асоціація цивільної авіації України та найбільша ірландська лізингова компанія GPA.