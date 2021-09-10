Матиме далекоглядні негативні ефекти, – інвестиційний банкір про звільнення у "Нафтогазі"

У "Нафтогазі" 3 незалежних членів наглядової ради подали у відставку. Це матиме негативні наслідки для діяльності компанії та взаємовідносин України з міжнародними партнерами.

Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Україна за короткий час порушила зобов'язання, взяті на перемовинах Володимира Зеленського та Джозефа Байдена у США.

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Як розповів Фурса, звільнені члени наглядової ради заявили, що не можуть впливати на діяльність "Нафтогазу". Усе через те, що зараз не виконується закон та корпоративне управління, а компанією керують в Офісі Президента.

Вони не можуть ні на що впливати, тому не будуть нести за це відповідальність.

На жаль, це матиме далекоглядні негативні ефекти й на діяльність "Нафтогазу", й на бюджет України, й на наші взаємовідносини зі США,

– заявив інвестиційний банкір.

Чи може "Нафтогаз" бути без наглядової ради

За словами Фурси, претензії до наглядової ради виникають через політиків, які через її дії втрачають контроль над компанією.

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Він розповів, що наглядової ради "Нафтогазу" в Україні не було до 2014 року. Тоді компанія була з шаленою "чорною дірою", через яку Віктор Янукович і його поплічники заробляли мільярди доларів.

"Саме тому запровадили реформу корпоративного управління, яка мала встановити посередника між політиками й правлінням компанії, щоб її не могли використовувати у своїх інтересах", – додав інвестиційний банкір.

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