MasterCard знижує карткову комісію з 26 листопада
25 листопада 2021 , 11:58Читать новость на русском
Джерело:"Мінфін"
Міжнародна платіжна система MasterCard знизить комісію інтерчейндж (міжбанківську комісію) з 26 листопада цьогоріч. Перший етап зниження – до 1,2%.
Зниження комісії інтерчейндж
Згідно з меморандумом між НБУ, MasterCard та Visa комісія повинна була знизитись до не більше як 1,2% з 1 липня цього року, однак відбудеться лише з 26 листопада. Подальше зниження слід очікувати у липні 2022 року та липні 2023 року.
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Заплановане зниження стосується лише міжбанківських комісій для споживчих карток, тобто для фізичних осіб.
Подальші зниження:
- до 1% – з 1 липня 2022 року;
- до 0,9% – з 1 липня 2023 року.
Водночас для карткових розрахунків з продавцями автомобілів й нерухомістю вводиться граничне значення в 500 гривень за транзакцію.Важливо! Антимонопольний комітет дозволив також з 26 листопада знизити розмір міжбанківської комісії платіжній системі Visa.
Що таке інтерчейнджІнтерчейндж – це спеціальна комісія, яку банк-еквайр платить із кожної операції банку-емітенту платіжного засобу. Фактично, банк, який встановив термінал, "ділиться" частиною отриманого доходу з банком, який випустив вашу картку для оплати.
Що цьому передувало: коротко
- 18 травня 2021 року стало відомо, що платіжні системи Visa та Mastercard знизять розмір міжбанківської комісії та працюватимуть з НБУ над посиленням конкуренції на платіжному ринку України, у рамках відповідного меморандуму.
- Асоціація рітейлерів України (RAU) одразу розкритикувала план платіжних систем та НБУ по зниженню комісії інтерчейндж. Оскільки меморандум не враховує інтереси рытейлу, а розміри комісії за інтерчейндж перевищують європейські ставки втричі й не враховує інтереси рітейлу.
- 15 квітня 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справи проти державних ПриватБанку та Ощадбанку за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку послуг еквайрингу. Оскільки АМКУ вважав, що банки встановлювали завищені комісії за послуги еквайрингу.
- 20 березня 2021 року НБУ виступив проти встановлення граничного розміру міжбанківської комісії. НБУ також наголосив у своїй офіційній заяві, що розмір комісії інтерчейндж має регулюватися виключно ринковими методами.