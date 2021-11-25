MasterCard знижує карткову комісію з 26 листопада

Міжнародна платіжна система MasterCard знизить комісію інтерчейндж (міжбанківську комісію) з 26 листопада цьогоріч. Перший етап зниження – до 1,2%.

Зниження комісії інтерчейндж

Згідно з меморандумом між НБУ, MasterCard та Visa комісія повинна була знизитись до не більше як 1,2% з 1 липня цього року, однак відбудеться лише з 26 листопада. Подальше зниження слід очікувати у липні 2022 року та липні 2023 року.

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Заплановане зниження стосується лише міжбанківських комісій для споживчих карток, тобто для фізичних осіб.

Подальші зниження:

до 1% – з 1 липня 2022 року;

до 0,9% – з 1 липня 2023 року.

Водночас для карткових розрахунків з продавцями автомобілів й нерухомістю вводиться граничне значення в 500 гривень за транзакцію.

Що таке інтерчейндж Інтерчейндж – це спеціальна комісія, яку банк-еквайр платить із кожної операції банку-емітенту платіжного засобу. Фактично, банк, який встановив термінал, "ділиться" частиною отриманого доходу з банком, який випустив вашу картку для оплати.

Що цьому передувало: коротко

Антимонопольний комітет дозволив також з 26 листопада знизити розмір міжбанківської комісії платіжній системі Visa.