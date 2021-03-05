НКРЕКП хоче зобов'язати постачальників до 25 квітня повідомити побутовим споживачам річну ціну на природний газ. В рамках тарифу ціни на паливо будуть фіксованими протягом цілого року.

Постанова НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила попереднє рішення, що зобов'язує всі газопостачальні компанії опублікувати річні ціни на газ для населення з травня цього року. У НКРЕКП вважають, що газопостачальники мають це зробити до 25 квітня, щоб річні ціни почали діяти з 1 травня як базові.

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Річний продукт дозволить громадянам не шарахатися кожен місяць і думати, яка ціна на газ. Це дозволить нівелювати волатильність і захистити таким чином споживачів, тому річний продукт будемо вводити,

– сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Варто зазначити, що постанова отримала попереднє схвалення. Проте, попереду ще – громадське обговорення, під час якого від учасників ринку та фахівців очікують коментарів і пропозицій.

Річний тариф

Якщо річні тарифи в Україні все ж таки затвердять, то українці зможуть обирати з двох варіантів, зважаючи на те, котрий їм буде здаватись більш вигідним.

Тариф, що буде змінюватись щомісяця. Тариф, що буде змінюватись щокварталу, або ж взагалі раз на рік.

На думку ініціаторів введення річного тарифу, варіант коли ціна буде змінюватись поквартально, або ж раз на рік дозволить споживачам уникнути коливань ціни на паливо.

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Нині ж урядом зафіксовано найвищу граничну ціну за один куб блакитного палива й вона становить 6,99 гривні.

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