Річному тарифу на газ таки бути: НКРЕКП попередньо схвалила рішення
НКРЕКП хоче зобов'язати постачальників до 25 квітня повідомити побутовим споживачам річну ціну на природний газ. В рамках тарифу ціни на паливо будуть фіксованими протягом цілого року.
Джерело:ГазПравда
Постанова НКРЕКП
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила попереднє рішення, що зобов'язує всі газопостачальні компанії опублікувати річні ціни на газ для населення з травня цього року. У НКРЕКП вважають, що газопостачальники мають це зробити до 25 квітня, щоб річні ціни почали діяти з 1 травня як базові.
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Річний продукт дозволить громадянам не шарахатися кожен місяць і думати, яка ціна на газ. Це дозволить нівелювати волатильність і захистити таким чином споживачів, тому річний продукт будемо вводити,
– сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Річний тариф
Якщо річні тарифи в Україні все ж таки затвердять, то українці зможуть обирати з двох варіантів, зважаючи на те, котрий їм буде здаватись більш вигідним.
- Тариф, що буде змінюватись щомісяця.
- Тариф, що буде змінюватись щокварталу, або ж взагалі раз на рік.
На думку ініціаторів введення річного тарифу, варіант коли ціна буде змінюватись поквартально, або ж раз на рік дозволить споживачам уникнути коливань ціни на паливо.
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