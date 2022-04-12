Це питання нашого виживання, – Марченко

У березні витрати держбюджету перевищили доходи приблизно на 2,7 мільярда доларів. Про це міністр фінансів повідомив у інтерв'ю.

Цікаво Україна продала військові облігації на понад 30 мільярдів гривень

Очікується, що у квітні та травні розрив збільшиться до 5 – 7 мільярдів на місяць.

Ми перебуваємо у стані сильного стресу, у найгіршому (фінансовому – 24 канал) стані. Це питання виживання нашої країни. Якщо ви хочете, щоб ми продовжували боротися в цій війні, щоб виграли цю війну, тоді допоможіть нам,

– сказав Марченко.

Наслідки війни для економіки

Інфраструктурні витрати через війну зараз оцінюються у 270 мільярдів доларів;

30% українських підприємств зупинили роботу;

45% підприємств працюють частково;

експорт скоротився вдвічі в період із лютого до березня;

імпорт упав більш ніж на дві третини.

За даними Київської школи економіки, загальні економічні втрати від війни становлять 600 мільярдів доларів.

Уряд скоротив витрати з бюджету на 6 мільярдів доларів, однак Марченко зазначив, що цього недостатньо. Дефіцит держбюджету у 2022 році, прогнозований на рівні 3,5% ВВП до вторгнення Росії, буде "багаторазово" збільшуватися в залежності від тривалості війни.

Щоб уникнути дефолту чи реструктуризації, Україна продовжить здійснювати платежі за держборгом.

Багато політиків радять нам говорити про реструктуризацію, але це не наша політика,

– пояснив міністр.

Зараз уряд веде переговори зі США, щоб забезпечити гарантії, що дозволяють випускати суверенні облігації під низькі відсоткові ставки.