Перешкоду відчував з боку КСУ, – Марченко про труднощі у переговорах з МВФ

Сергій Марченко заявив, що є люди, які заважають переговорам з Міжнародним валютним фондом. За його словами, труднощі створювали у Конституційному суді.

Глава Мінфіну зазначив, що мовиться про одну велику перешкоду, що створила проблеми, яких на момент його приходу в Міністерство фінансів не було. Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua.

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Ці проблеми ми зараз намагаємося вирішити. Я навіть не знаю, називати це перешкодою або змовою, якимось впливом третіх осіб. У нас все, що зараз є – наслідок "перешкод", які виникали протягом попередніх періодів,

– сказав економіст.

Сергій Марченко наголосив, що може сказати одне: "Помічників немає. І це об'єктивно".

Співпраця України з МВФ: коротко

МВФ у червні 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України. Наша держава повинна отримати близько 5 мільярдів доларів. Понад 2 мільярди кредиту Україна отримала одразу.

За угодою ще минулого року мали відбутися 3 перегляди програми та 2 транші, кожен вартий 700 мільйонів доларів. Цього не сталося.

Наприкінці 2020 року місія МВФ відновила свою роботу в Україні, але в лютому 2021 року стало відомо, що прогресу не досягли та програма на паузі допоки Україна не виконає умови.