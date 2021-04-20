Сергій Марченко заявив, що є люди, які заважають переговорам з Міжнародним валютним фондом. За його словами, труднощі створювали у Конституційному суді.

Глава Мінфіну зазначив, що мовиться про одну велику перешкоду, що створила проблеми, яких на момент його приходу в Міністерство фінансів не було. Про це він повідомив в інтерв'ю LB.ua.

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Ці проблеми ми зараз намагаємося вирішити. Я навіть не знаю, називати це перешкодою або змовою, якимось впливом третіх осіб. У нас все, що зараз є – наслідок "перешкод", які виникали протягом попередніх періодів,

– сказав економіст.

Сергій Марченко наголосив, що може сказати одне: "Помічників немає. І це об'єктивно".

Зверніть увагу! Міністр фінансів розповів, що Україна очікує надходження нового траншу від МВФ ще у 2021 році. Це, за його прогнозом, може статися вже у вересні.

Співпраця України з МВФ: коротко