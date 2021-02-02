На зарплати та пенсії вистачить, – глава Мінфіну про дефіцит в бюджеті-2021

Дефіцит бюджету України на 2021 рік склав майже 247 мільярдів гривень і становить 5,5% ВВП. Однак міністр фінансів Сергій Марченко переконує, що є шляхи, як його профінансувати.

Джерело: 24 канал

В інтерв'ю голова Мінфіну заявив, транш Міжнародного валютного фонду у березні – квітні полегшить ситуацію. Якщо він буде пізніше, це не є проблемою.

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"На зарплати та пенсії коштів вистачить. Є механізм, як профінансувати дефіцит бюджету, ми над цим працюємо... Пікові виплати в нас у вересні, і звичайно, хочеться до цього часу отримати транш і ясність", – сказав Марченко.

Як Мінфін фінансуватиме дефіцит бюджету

У 2021 році Україна має отримати 2 транші МВФ по 700 мільйонів доларів.

За його словами, включати верстат для друкування грошей – не будуть. Нацбанк сьогодні мінімально схильний допомагати Мінфіну фінансувати дефіцит бюджету.

"До грудня ми мали знайти фінансування на більше ніж 200 мільярдів гривень. Ми самостійно шукали способи, як це розв'язати. Перехід на резидентів, наші розміщення євробондів, брідж-фінансування дозволили це питання закрити. Нацбанк досить жорсткий і своїх позиції, як незалежний регулятор, дотримується досить чітко", – зазначив він.



Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу