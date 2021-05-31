"Приватбанк" перед приватизацією можуть розділити, – міністр фінансів Марченко

Сергій Марченко заявив, що "Приватбанк" у перспективі можуть приватизувати. За його словами, для цього розглядають варіанти розділення банку.

Міністр фінансів зазначив, що поки тривають дискусії з цього приводу. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів.

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"Приватбанк" потенційно – так, ми готові говорити про приватизацію. Але треба розуміти, що обтяження, пов'язані з попередніми власниками, і можливі судові позови не дають можливості знайти серйозного інституційного інвестора у цю установу,

– сказав глава Мінфіну.

Сергій Марченко зауважив, що саме тому розглядаються варіанти можливого розділення. За його словами, вони "поки що дискутуються, немає жодних концептів або напрямків руху".

Міністр додав: "Ми на даному етапі лише оцінюємо можливості, щоб на ринку була сприятлива ситуація, щоб ми знайшли серйозних інвесторів і тільки тоді про це можна буде говорити серйозно".

Україна продає "Приватбанк": коротко

Наразі держава володіє 4 банками: "Приватбанком", "Ощадбанком", "Укргазбанком" та "Укрексімбанком". Водночас Україна хоче зменшити свою частку у банківській системі з 55% до 25%.

Станом на 2021 рік 20% українського банківського ринку належить "Приватбанку". У Національному банку переконані, що він зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів.

Україна націоналізувала "Приватбанк" ще у 2016 році. Тоді державі довелося здійснити докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

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