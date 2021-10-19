Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, Україна має виконати достатню роботу для траншу.

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Як використовуватимуть гроші

"Єдиний спосіб використання (грошей МВФ – 24 канал) – це фінансування дефіциту бюджету", – наголосив Марченко.

Зверніть увагу! Дефіцит українського бюджету у 2021 році складає 5,5% ВВП.

На думку міністра фінансів, за останні 10 місяців Україні вдалось менше запозичувати. Проте до кінця 2021 року державі потрібно виконати план із запозичень.

Це дозволить частково виконати план із запозичень, а також дозволяє отримати макрофінансову допомогу Євросоюзу,

– зауважив Марченко.

Земельна реформа допоможе фінансуванню

Міністр фінансів сподівається, що парламентарі підтримуватимуть законопроєкт, який стосується земельної реформи. Саме тоді Україна зможе отримати гроші світового банку.

"Це дозволить нам повністю закрити частину джерела фінансування бюджетом", – повідомив Марченко.

Чи отримає Україна повторні транші

Марченко зауважив, що Міністерство фінансів вважає можливим отримати ще один перегляд програми МВФ. Ба більше, і до завершення програми знову отримати повторний перегляд.

"Ми хочемо у межах програми повністю отримати суму грошей, яка була зарезервована. Це понад 5 мільярдів спеціальних трансзапозичень", – відзначив міністр фінансів.

Міністр фінансів про транш МВФ: дивіться відео

За словами Марченка, Україна планує виконати всі потрібні умови та налаштована на конструктивну співпрацю. "У нас немає завдань, які ми не спроможні виконати", – підсумував він.

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