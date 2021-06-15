Про це міністр фінансів України розповів у програмі "Перші особи". За його словами, лише після проведення ініціативи щодо податкової амністії можуть виникнути питання.

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"Там не має покарань, це можливість, це добровільний спосіб", – сказав очільник Міністерства фінансів України.

Сергій Марченко роз'яснив, що через якийсь час відповідні особи просто не зможуть скористатися грошима.

"Якщо, умовно кажучи, в якийсь період ви захочете придбати будинок або нерухомість, бізнес, офіс, а у вас коштів легальних немає – то до вас можуть бути запитання: чому і в який спосіб ви набули ці кошти. Не зараз, але після проведення податкової амністії такі запитання можуть бути поставлені", – сказав Марченко.

Запровадження непрямих методів оцінки

Він сказав, що щодо відповідної ініціативи його позиція як міністра фінансів може відрізнятися від позиції влади в цілому. Марченко вважає, що податкова амністія має супроводжуватись запровадженням непрямих методів оцінки домогосподарств, доходів і видатків домогосподарств.

Після податкової амністії, умовно кажучи, якщо буде придбане якесь майно, джерел походження якого не встановлено або до якого можуть бути запитання – податкові служби, органи мають ставити запитання,

– сказав міністр фінансів.

Тобто це дозволятиме провести один раз амністію і далі буде так зване покарання для тих, хто приховав або приховує свої статки, сказав очільник Міністерства фінансів України.

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"Тобто буде точка і після цієї точки будуть діяти непрямі методи. До речі, на цьому наполягає МВФ, вони вважають що податкова амністія має бути ефективною тільки тоді і в такому разі, коли після цього запроваджуються непрямі методи", – зазначив Сергій Марченко.

Податкова амністія в Україні: коротко