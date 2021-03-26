Питання готовності українців до накопичувальної пенсійної системи давно назріло. У міністерстві фінансів України активно долучились до цього процесу.

Є створена робоча група, куди входять різні експерти, зокрема і фахівці Світового банку. Про це в інтерв'ю "Перехресний допит" розповів очільник міністерства Сергій Марченко.

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За його словами, основне завдання – продемонструвати модель, яка:

буде збалансованою;

дозволить створити накопичувальний ринок.

"Водночас ми повинні не загнати дефіцит пенсійного фонду до захмарних величин і знайти компенсатора. Тому що міністерство фінансів, перш за все, займається грошима. Це не може бути історія про популізм", – сказав Марченко.

Маю особисту мотивацію для створення накопичувальної пенсії. В інших рівних умовах, враховуючи демографічну ситуацію, і те, скільки буде пенсіонерів мого віку і працюючих робітників, то я маю великі сумніви, що зможу розраховувати на солідарну, достойну пенсію,

– відзначив міністр.

Тому Марченко максимально вмотивований створити умови для відповідної системи.

Накопичувальна пенсія зміцнить довіру українців

В Україні, як сказав міністр, потрібно створити ті умови, де громадяни довірятимуть владі та державній політиці: "Якщо ми запровадимо накопичувальну систему, то (українці – 24 канал) довірятимуть тим органам чи інституціям, які адмініструватимуть ці гроші".

До речі! Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що пенсійну накопичувальну систему вдасться запустити вже у 2021 році.

Потрібно вкладати гроші у захищені інструменти

Він також зауважив, що на початковому етапі бажано вкладати гроші у найзахищеніші інструменти. Це, перш за все, облігації державної позики. "Немає інших придуманих сценаріїв", – додав Марченко.

Що таке накопичувальна пенсія? Це перехідний етап, під час якого особи, окрім солідарної пенсії, отримуватимуть другу пенсію – накопичувальну. Зокрема частину внесків українці вже почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.

Повний випуск інтерв'ю з Сергієм Марченком: дивіться відео