Маю особисту мотивацію, – Марченко про запровадження умов для накопичувальної пенсії
Питання готовності українців до накопичувальної пенсійної системи давно назріло. У міністерстві фінансів України активно долучились до цього процесу.
Джерело:24 канал
Є створена робоча група, куди входять різні експерти, зокрема і фахівці Світового банку. Про це в інтерв'ю "Перехресний допит" розповів очільник міністерства Сергій Марченко.
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За його словами, основне завдання – продемонструвати модель, яка:
- буде збалансованою;
- дозволить створити накопичувальний ринок.
"Водночас ми повинні не загнати дефіцит пенсійного фонду до захмарних величин і знайти компенсатора. Тому що міністерство фінансів, перш за все, займається грошима. Це не може бути історія про популізм", – сказав Марченко.
Маю особисту мотивацію для створення накопичувальної пенсії. В інших рівних умовах, враховуючи демографічну ситуацію, і те, скільки буде пенсіонерів мого віку і працюючих робітників, то я маю великі сумніви, що зможу розраховувати на солідарну, достойну пенсію,
– відзначив міністр.
Тому Марченко максимально вмотивований створити умови для відповідної системи.
Накопичувальна пенсія зміцнить довіру українців
В Україні, як сказав міністр, потрібно створити ті умови, де громадяни довірятимуть владі та державній політиці: "Якщо ми запровадимо накопичувальну систему, то (українці – 24 канал) довірятимуть тим органам чи інституціям, які адмініструватимуть ці гроші".
Потрібно вкладати гроші у захищені інструменти
Він також зауважив, що на початковому етапі бажано вкладати гроші у найзахищеніші інструменти. Це, перш за все, облігації державної позики. "Немає інших придуманих сценаріїв", – додав Марченко.
Що таке накопичувальна пенсія?Це перехідний етап, під час якого особи, окрім солідарної пенсії, отримуватимуть другу пенсію – накопичувальну. Зокрема частину внесків українці вже почнуть відкладати на особисті пенсійні рахунки, а частину і надалі платитимуть у загальний Пенсійний фонд.
Повний випуск інтерв'ю з Сергієм Марченком: дивіться відео
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