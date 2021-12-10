Маніпулятивні заяви, – Сергій Марченко про викрадені корупціонерами 40 мільярдів гривень
Джерело:24 канал
Рупори олігархів скандують гасла про те, що в Україні щороку нібито розкрадають 40 мільярдів доларів із державного бюджету. Мета таких заяв – показати світові, що потрібно змінювати владу.
Таку думку озвучив міністр фінансів України Сергій Марченко в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він наголосив, що у цьому плані олігархічні телеканали мають чималий запас закликів.
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"Ці маніпулятивні заяви мають показати, що країна корумпована, їй не потрібно довіряти, бо всі чиновники – корупціонери", – пояснив Марченко.
Астрономічна сума
За словами глави Мінфіну, до таких заяв слід ставитися обережно. Мовляв, навіть якщо в податковій чи на митниці є корупція, потрібно зважати на її масштаби.
Умовно кажучи, коли мовиться про мільярд – це одна справа, а коли про 40 мільярдів доларів – інша справа, це астрономічна сума,
– наголосив Марченко.
Міністр зауважив, якби про такі цифри говорили в цілому щодо фіскального блоку, то можна було б припустити недоподаткування 20 – 30 мільярдів гривень. Ці гроші можна стягнути після належної роботи з адміністрування.
"Це колосальна робота. Поки ці гроші не з'явилися, всі історії про 40 – 50 мільярдів – це міфи", – зазначив Марченко.Довідка. За інформацією Мінфіну, видатки держбюджету України сягають 1,5 трильйона гривень. Водночас доходів дещо менше – понад 1,3 трильйона гривень.
Головний фінансист країни запропонував хоча б частково легалізувати згадану суму грошей, якими нібито володіють українські корупціонери. Оскільки в Україні немає унікального джерела доходів, а лише ВВП.
Марченко додав, що для збільшення доходів до держбюджету потрібно не лише боротися з корупцією, але й сплачувати податки. Замість того, щоб звертати увагу на астрономічні цифри.
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Ексклюзивне інтерв'ю Сергія Марченка на 24 каналі: дивіться відео