Таку думку озвучив міністр фінансів України Сергій Марченко в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. Він наголосив, що у цьому плані олігархічні телеканали мають чималий запас закликів.

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"Ці маніпулятивні заяви мають показати, що країна корумпована, їй не потрібно довіряти, бо всі чиновники – корупціонери", – пояснив Марченко.

Астрономічна сума

За словами глави Мінфіну, до таких заяв слід ставитися обережно. Мовляв, навіть якщо в податковій чи на митниці є корупція, потрібно зважати на її масштаби.

Умовно кажучи, коли мовиться про мільярд – це одна справа, а коли про 40 мільярдів доларів – інша справа, це астрономічна сума,

– наголосив Марченко.

Міністр зауважив, якби про такі цифри говорили в цілому щодо фіскального блоку, то можна було б припустити недоподаткування 20 – 30 мільярдів гривень. Ці гроші можна стягнути після належної роботи з адміністрування.

"Це колосальна робота. Поки ці гроші не з'явилися, всі історії про 40 – 50 мільярдів – це міфи", – зазначив Марченко.

Довідка. За інформацією Мінфіну, видатки держбюджету України сягають 1,5 трильйона гривень. Водночас доходів дещо менше – понад 1,3 трильйона гривень.

Головний фінансист країни запропонував хоча б частково легалізувати згадану суму грошей, якими нібито володіють українські корупціонери. Оскільки в Україні немає унікального джерела доходів, а лише ВВП.

Марченко додав, що для збільшення доходів до держбюджету потрібно не лише боротися з корупцією, але й сплачувати податки. Замість того, щоб звертати увагу на астрономічні цифри.

Податкове законодавство в Україні: останні новини

У Верховній Раді ухвалили "ресурсний" законопроєкт 5600, який зокрема стосується оподаткування городини, вирощеної на земельній ділянці. Нардепи запевняють, що він не стосується пересічних українців.

Окрім цього, народні депутати збільшили єдиний податок для птахофабрик, а птахівництво взагалі виключили зі спрощеної системи оподаткування.

В Україні також підвищили розмір ренти на видобуток залізної руди.

Ексклюзивне інтерв'ю Сергія Марченка на 24 каналі: дивіться відео