Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва. Максимальна сума кредиту зросла удвічі – до 400 тисяч євро.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 24 лютого. Згідно з нею, нова сума встановлюється на період карантину та протягом 6 місяців після його скасування.

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Нова максимальна сума кредиту за програмою "5-7-9"

У пояснювальній записці до проєкту йдеться про те, що наразі через поширення COVID-19 та запровадження обмежень здійснення господарської діяльності під час карантину суб'єкти мікро- та малого, а також середнього підприємництва можуть мати певні проблеми:

втрату ринків збуту через заборону або зменшення платоспроможності споживачів;

необхідність утримання персоналу на період вимушеного простою;

необхідність збереження основних засобів у робочому стані для відновлення діяльності після закінчення карантину;

необхідність виконання поточних зобов'язань та постійних витрат.

Відповідно до цього, максимальну суму кредиту за програмою "5-7-9" збільшили у 2 рази. Тепер вона становить 400 тисяч євро, раніше було 200 тисяч.

Що відомо про програму "Доступні кредити "5-7-9%"? Раніше її ініціював Володимир Зеленський з метою підтримки проєктів українських мікро- та малих підприємств. Надання ставок 5%, 7% або 9% за кредитами залежить від терміну діяльності бізнесу, а також від його розміру. Ставка знижується на 0,5% річних за кожного найманого працівника, однак не більш ніж до 5% річних.