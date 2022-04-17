Макрон обіцяє, що Франція стане "першою великою країною, яка відмовиться від нафти й газу"

Еммануель Макрон хоче знизити залежність Франції від традиційних енергоносіїв. Він обіцяє зайнятися цим, якщо громадяни вдруге оберуть його президентом.

У першому турі виборів чинний французький лідер заручився підтримкою 27,6% виборців. Він змагатиметься за перемогу з Марін Ле Пен – їй віддали понад 23,41% голосів.

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Що планує Макрон у разі перемоги

Макрон пообіцяв що зробить Францію "першою великою державою", яка припинить використовувати нафту, вугілля та газ. Про це він говорив не у контексті відмови від російських енергоресурсів, а загалом від традиційних джерел енергії. Видання пише, що ці слова адресовані, зокрема, молодим виборцям, а також тим, хто турбується про екологію.

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