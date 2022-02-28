Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує, – Марченко

У Міністерстві фінансів запевнили, що всі потреби держави зараз забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, адже зараз Міністерство фінансів, Казначейство, Податкова, НБУ, Митниця та Аудит служба працюють у режимі воєнного часу: цілодобово без вихідних.

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Усі платежі здійснюються. Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати,

– наголосив Марченко.

Нагадаємо, у Мінфіні запевнили, що грошей на армію зараз достатньо. Україні та іноземці продовжують активно підтримувати армію фінансово. Для цього можна надіслати ковідну тисячу на рахунок Нацбанку за посиланням або надіслати власні кошти на рахунок UA843000010000000047330992708

Міністерство фінансів планує залучити міжнародну підтримку

Готується випуск військових облігацій.

Ведуться переговори зі Світовим Банком, США та МВФ про швидку програму підтримки. МВФ готовий надати Україні близько 1,4 мільярда доларів.

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