Через зниження поставок за кордон в компанії виник надлишок мазуту. Наразі невідомо, коли відновлять виробництво, пишуть російські ЗМІ.
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Сховища заповнені
У компанії зазначили, що в переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту. Тому й у сховищах виник надлишок.
Заповнення сховищ через низький попит призвело до зупинки заводів та зниження виробництва палива. Надлишок хочуть перенаправити на ТЕЦ і використовувати мазут замість природного газу.
Що відомо про "Лукойл"
- Компанія володіє чотирма нафтопереробними заводами в Росії.
- "Лукойл" – це другий після "Роснафти" найбільший нафтопереробник у Росії.
- У 2021 році компанія переробила близько 43 мільйони тонн нафти.