Через зниження поставок за кордон в компанії виник надлишок мазуту. Наразі невідомо, коли відновлять виробництво, пишуть російські ЗМІ.

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Сховища заповнені

У компанії зазначили, що в переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту. Тому й у сховищах виник надлишок.

Заповнення сховищ через низький попит призвело до зупинки заводів та зниження виробництва палива. Надлишок хочуть перенаправити на ТЕЦ і використовувати мазут замість природного газу.

Що відомо про "Лукойл"